В Украине прошли акции в поддержку избитых на Евромайдане студентов (фото)

В Тернополе около 1,5 тыс. студентов провели марш протеста против уголовного преследования участников киевского Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, колоннами студенты отправились от своих учебных заведений на Театральную площадь, где провели митинг.

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В руках они несли государственные флаги и плакаты с надписями «Вместе мы сила,» «В Европу без Януковича», «Студенты за ЕС».

В Черкассах около двадцати студентов пришли под стены Черкасского горсовета на митинг, молодежь заклеила себе рты бумажками с надписями «Собственное мнение», «Демократия», «Свобода слова», «Воля», «Солидарность». По мнению студентов, именно эти ценности сейчас подавляются в Украине. Этой акцией черкасские студенты также выразили солидарность со всем украинским студенчеством.

В центре Одессы, возле здания Главного управления МВД в Одесской области, студенты провели траурную церемонию, выражая протест против избиения 30 ноября на киевском Евромайдани студентов.

Каждый участник принес по два цветка (гвоздики, хризантемы). Студенты возложили цветы у стены, зажгли свечу и провели «минуту молчания». Как пояснили активисты журналистам, таким образом они «похоронили украинское правосудие».

В Сумах около 25 студентов местных вузов провели сидячий протестный пикет возле областного апелляционного суда.

Студенты Сумского государственного университета и Сумского государственного педагогического университета им. Макаренко заклеили себе рты скотчем и разместились на карематах перед центральным входом в здание суда.

Во Львове молодежь, заклеив рты красными наклейками и заложив руки за голову, поочередно, ряд за рядом, приседала. После этого они поднимались, срывали наклейки и скандировали : "Студент за студента».

Студенческие акции сегодня прошли также в Житомире и Харькове.