Генсек Совета Европы поприветствовал освобождение "узников Банковой"

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Совета Европы, которую цитирует Радио Свобода.

«Это хороший знак. Я поднимал вопрос девяти заключенных, когда встречался в Киеве с премьер-министром и министром юстиции Украины. Освобождение этих людей может быть первым шагом на пути к решению кризиса», - считает Ягланд .

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По словам генсека Совета Европы, следующим шагом должно быть расследование под контролем консультативной группы случаев применения силы против мирных демонстрантов. «Как я говорил оппозиции и правительству, мы готовы предложить уважаемого международного эксперта по правам человека, который мог бы возглавить эту группу», - сказал Ягланд.

В своем заявлении генсек Совета Европы заявляет об освобождении 9 человек. В то же время, как сообщили сегодня в представительстве «Международной амнистии» в Украине, из 9 человек, задержанных ранее за столкновения на Банковой 1 декабря освобождені восемь. Один, Ярослав Притуленко, до сих пор находится под стражей.