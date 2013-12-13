Регионал об условиях оппозиции: отставка Кабмина категорически неприемлема

Об этом сказано в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов комментарии Струк.

«Президент Украины вчера сделал заявление, в котором призвал все политические силы к диалогу. Глава государства сказал, что готов сесть за круглый стол для поиска выхода из сложившийся ситуации путем компромисса. Оппозиция оказалась не готова к конструктивным предложениям Президента. Кличко и Яценюк выдвинули дополнительные условия для начала переговоров. Два из них власть уже выполнила – задержанные за беспорядки в Киеве отпущены, а расследования столкновений на Банковой ведет Генпрокуратура. Третье условие оппозиции – отставка Правительства. Для нас оно категорически неприемлемо», - отметил народный депутат.

Он убежден, что оппозицию не интересует жизнь простых людей, ей нужны жертвы.

«Им нужна война и власть любой ценой. Оппозиции наплевать, как будут выплачиваться пенсии и социальные пособия, где найти средства на отопление социальных объектов – школ, больниц и детских садов. Оппозицию не интересует, откуда брать финансирование для выплат бюджетникам – учителям, врачам и военнослужащим. Оппозиция готова принести в жертву всю страну, лишь бы получить власть. В то же время именно правительство пытается в тяжелых экономических условиях обеспечить жизнедеятельность страны. Оппозиции комфортней всего в хаосе и грязи. Они мечтают превратить всю страну в майдан, заблокировать все города баррикадами и завалить мусором! Мы этого не допустим! Страна должна работать, учится, жить спокойной нормальной жизнью», - добавил Струк.

«Таким образом, отставка правительства для нас является неприемлемым условием переговоров. Мы его отвергаем! Мы против революционных сценариев. Если оппозиция не хочет искать мирный выход из сложившейся ситуации, то пусть так и скажет, а не выдвигает заранее невыполнимые условия. Язык ультиматумов – плохое начало для переговоров», - подытожил Струк.