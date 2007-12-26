Завальный не признает себя виновным в убийстве Кушнарева

Дмитрий Завальный, которого обвиняют в убийстве Евгения Кушнарева по неосторожности, не признал своей вины и заявил об отводе следователя, передает телеканал НТН.

По словам адвоката Владимира Олевского, основанием стало то, что следствие не сообщило ему и его подзащитному о проведении экспертиз. Вместе с тем к участию в дознании привлекало представителя пострадавших – адвоката детей Кушнарева.

Напомним, в прошлую пятницу Завальному предъявили обвинение по двум статьям: неосторожное убийство и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

«То, что это рикошет, безусловно, это определено. В этом плане есть достаточно серьезные экспертизы. В этом нет сомнения. Но именно потому, что в этом нет сомнения, Завальный должен быть невиновен. И вот это направление его в суд, это просто отчетность. Отчетность, которая вероятно достигается не случайно до конца годичного срока, поскольку лица, которые занимаются расследованием дела в прокуратуре, так же как и я воспитывались и выросли при советской власти, и слово отчетность для них не пустой звук к какой-либо дате», - отмечает адвокат.