Качиньский призвал ЕС ответить на разгон Майдана санкциями

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PiS) заявил сегодня на пресс-конференции.

"Это призыв к Евросоюзу и нашей власти, чтобы взялись за это дело", - сказал Качинский, слова которого приводит партийный веб-сайт.

Он отметил, что санкции должны быть, как в Беларуси: замораживание банковских счетов и запрет въезда на территорию Евросоюза.

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Качинский также призвал польских дипломатов активизировать свою деятельность из-за событий в Украине.

"Завтра состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС (...) Мы не представляем себе, чтобы по заявке Польши тема Украины не появилась в повестке дня на первом месте", - сказал он.

Политик прибавил, что PIS также передала Президенту Польши Брониславу Коморовскому подготовленный партией меморандум в деле восточной политики Польши, который в первую очередь, касается ее наибольшего непосредственного восточного соседа - Украины.

Как сообщал УНИАН, МИД Польши сегодня осудил применение силы против демонстрантов за европейскую интеграцию в центре Киева в ночь на субботу, а также вызвал для объяснений украинского посла в Варшаве.