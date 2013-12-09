Качиньский рассказал, чем обернется для украинской власти "силовое" решение кризиса

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сегодня в Варшаве сказал лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PIS) Ярослав Качинский.

"Чтобы было четко понятно в Киеве, что если такое решение - фатальное и трагическое - будет принято, то Европа использует санкции против людей, ответственных за это решение", - сказал он.

Качинский сказал, что ЕС в таком случае должен, в частности, заблокировать счета и запретить въезд на свою территорию ответственным за это людям.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен решительно отреагировать на применение силы, выразив надежду, что до этого не дойдет.

"Давайте надеяться, что не дойдет до трагедии, но моя обязанность - это сказать", - заявил лидер PIS.

Он добавил, что последние новости из Киева свидетельствуют о "обострении" ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, к центру Киева начали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся отбивать штурм.

После наступления темноты правоохранители окружили палаточный лагерь митингующих на углу улиц Шелковичной и Богомольца. Немного ранее милиция перекрыла автобусами улицу Грушевского практически от Европейской площади до Арсенальной площади. Три палатки митингующих на углу Крепостного переулка и ул. Институтской заблокированы несколькими сотнями бойцов внутренних войск в шлемах и со щитами.