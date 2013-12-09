В ПР говорят о подготовке захвата 90 зданий

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от Партии регионов Олег Царев.

По его информации, некий американец Финк Брайн прибыл в Украину для захвата 90 зданий.

Царев уверяет, что эту информацию он получил от журналиста, который является убежденным противником нынешней власти.

"Мой знакомый попросил опубликовать эту информацию потому, что Финк Брайн сейчас продавливает решение о захвате девяноста зданий, причем настаивает, чтобы захваты проходили в максимально жесткой форме, желательно с жертвами", - пишет регионал.

По его словам, он уже собрал данные об этом человеке и готовит соответствующее обращение в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, Царев направил в МИД и СБУ список лиц, якобы организаторов беспорядков, с просьбой запретить им въезд в Украину