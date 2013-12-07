В Черкассах произошло столкновение между евромайдановцами и милицией

Там ежедневно сторонники евроинтеграции проводят акции протеста, сообщает ТСН.

Два десятка активистов были окружены плотным кольцом милиционеров, которые практически вытеснили людей вместе с палаткой с площади.

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Несколько провокаторов пытались завязать драку, но милиция их задержала.

Активисты сопротивления не оказывали, а пошли в горсовет, где и установили палатку. К ним присоединились студенты, которые ежедневно проходят по бульвару Шевченко, скандируют революционные лозунги и собирают сторонников евроинтеграции.