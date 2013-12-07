В Черкассах произошло столкновение между евромайдановцами и милицией
02:28, 07 декабря 2013Политика
6159 0
В Черкассах милиция препятствовала активистам Евромайдана установить палатку на площади возле драмтеатра.
В Черкассах произошло столкновение между евромайдановцами и милицией / Фото: видання ”Прес-центр”
Там ежедневно сторонники евроинтеграции проводят акции протеста, сообщает ТСН.
Два десятка активистов были окружены плотным кольцом милиционеров, которые практически вытеснили людей вместе с палаткой с площади.
По теме: К черкасским студентам на Евромайдане присоединились матери
Несколько провокаторов пытались завязать драку, но милиция их задержала.
Активисты сопротивления не оказывали, а пошли в горсовет, где и установили палатку. К ним присоединились студенты, которые ежедневно проходят по бульвару Шевченко, скандируют революционные лозунги и собирают сторонников евроинтеграции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter