В Черкассах произошло столкновение между евромайдановцами и милицией

02:28, 07 декабря 2013
Политика
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В Черкассах милиция препятствовала активистам Евромайдана установить палатку на площади возле драмтеатра.

Євромайдан, Черкаси / Фото: видання ”Прес-центр”

Там ежедневно сторонники евроинтеграции проводят акции протеста, сообщает ТСН.

Два десятка активистов были окружены плотным кольцом милиционеров, которые практически вытеснили людей вместе с палаткой с площади.

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Несколько провокаторов пытались завязать драку, но милиция их задержала.

Активисты сопротивления не оказывали, а пошли в горсовет, где и установили палатку. К ним присоединились студенты, которые ежедневно проходят по бульвару Шевченко, скандируют революционные лозунги и собирают сторонников евроинтеграции.

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