ЦИК разрешила избиркому на полярной станции самому изготовить бюллетени
Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка, образованного на полярной станции «Украина», изготовить избирательные бюллетени по повторным выборам народных депутатов для голосования в 223-м округе.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании.
Член ЦИК Жанна Усенко-Черная сообщила, что количество бюллетеней составляет 13 штук, что на 0,05% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке по форме, утвержденной постановлением ЦИК от 20 ноября.
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Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).
5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.