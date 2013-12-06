ЦИК разрешила избиркому на полярной станции самому изготовить бюллетени

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании.

Член ЦИК Жанна Усенко-Черная сообщила, что количество бюллетеней составляет 13 штук, что на 0,05% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке по форме, утвержденной постановлением ЦИК от 20 ноября.

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Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.