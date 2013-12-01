Столкновения возле памятника Ленину: госпитализированы 8 правоохранителей (видео)

22:15, 01 декабря 2013
Политика
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В результате столкновения, которое произошло сегодня вечером возле памятника Ленину в Киеве между молодыми людьми в масках и правоохранителями, с тяжелыми травмами госпитализированы 8 сотрудников милиции.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в г.Киеве.

В милицейском главке отметили, что правоохранители получили черепно-мозговые травмы, ожоги и переломы конечностей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле памятника Ленину произошли столкновения между группой радикально настроенных молодчиков и милицией.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, несколько десятков молодых людей в закрытых масках и с шарфами на лицах нарисовали на памятнике надпись ”фашист”. Когда милиция попыталась помешать им, началось столкновение, в ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки.

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