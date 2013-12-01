Столкновения возле памятника Ленину: госпитализированы 8 правоохранителей (видео)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в г.Киеве.

В милицейском главке отметили, что правоохранители получили черепно-мозговые травмы, ожоги и переломы конечностей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле памятника Ленину произошли столкновения между группой радикально настроенных молодчиков и милицией.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, несколько десятков молодых людей в закрытых масках и с шарфами на лицах нарисовали на памятнике надпись ”фашист”. Когда милиция попыталась помешать им, началось столкновение, в ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки.