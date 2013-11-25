Присяжнюк рассказал, сколько времени надо Украине для завершения основных реформ

А для завершения основных системных реформ в нашей стране нужно более года времени.

Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«В переговорах с Евросоюзом и Таможенным союзом мы руководствуемся исключительно интересами граждан и должны выработать прагматичный подход. Это увидели наши внешнеполитические партнеры. И сейчас мы не имеем права принимать необдуманные решения вопреки интересам отечественной экономики или промышленности», − подчеркнул Министр.

Николай Присяжнюк также отметил, что в переговорах с этими торгово-экономическими блоками всем стало понятно, что Украина будет защищать своего производителя. И, например, чтобы стать равноправным партнером Европы, необходимо уже много усилий приложить к модернизации экономики, в частности аграрного комплекса.

«Мы станем сильным партнером, это вопрос ближайшего будущего. Для завершения основных системных реформ в нашей стране нужно больше года времени», − отметил глава ведомства.