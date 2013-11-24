В Луганске состоялась акция в поддержку евроинтеграции Украины с ЕС

Как передает кореспондент УНИАН, на акцию пришли члены таких партий, как «Батькивщина», УДАР, ВО «Свобода», «Гражданская позиция» и Радикальная партия Олега Ляшко, представители общественных и правозащитных организаций.

Выступавшие говорили о пользе курса евроинтеграции для экономики Украины, о качестве жизни стран ЕС, о правовых стандартах.

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Прозвучало также, что сам факт проведения в Луганске митинга в поддержку Евромайдана - победа, и утверждали, что все пришедшие участвуют в митинге добровольно, без оплаты. А глава луганского Демальянса Зоя Буйницкая заявила, что в Луганске теперь каждый день люди будут собираться в поддержку ЕС, до тех пор, пока Президент Украины Виктор Янукович не подпишет в Вильнюсе Соглашение.

Во время митинга была проведена «фотосушка»: к натянутой веревке организаторы прикрепили плакаты, агитирующие за евроинтеграцию Украины. Также всем желающим предлагалось на предоставленных организаторами листах ватмана написать свое мнение о евроинтеграции.

На митинге также присутствовали противники евроинтеграции, которые размещали на «фотосушке» свои плакаты и писали на листах свое мнение. И плакаты, и листы с надписями противников евроинтеграции уничтожались организаторами митинга вскоре после появления.