Избирательный кодекс Украины необходимо принять до следующих выборов Рады - глава ЦИК

Об этом, как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Троем Лулашником, сотрудниками Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады, а также экспертом проектов офиса Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

«Избирательный кодекс, проект которого уже наработан, безусловно, является прогрессивным документом, и его принятие может стать очередным шагом в развитии избирательного законодательства Украины», - сказал Охендовский.

По теме: В ЦИК разглядели новую технологию срыва выборов в 5 округах

Однако, по его мнению, Кодекс, независимо от даты его принятия, вряд ли раз и навсегда решит все существующие проблемы, в том числе главную из них – проблему стабильности избирательного законодательства.

“Поэтому до кодификации такого законодательства Украине необходимо наработать и проверить на практике изменения в законы о выборах народных депутатов, а особенно – о местных выборах. Ведь именно он сегодня вызывает наибольшую обеспокоенность с учетом опыта 2010 года. И не только у членов Центральной избирательной комиссии, но и в политической среде, и в обществе в целом”, - сказал председатель ЦИК.