Кожара считает нецелесообразным откладывать на год Соглашение с ЕС

Об этом Кожара сказал, отвечая на вопрос УНИАН.

“Я думаю, что если будет откладываться (подписание Соглашения об ассоциации с ЕС — УНИАН), мы никогда не подготовимся, потому что именно Соглашение об ассоциации предусматривает ряд конкретных мер и реформ”, - сказал министр.

Он отметил, что если до этого времени Украина реализовала активно реформы общего плана, то с подписанием Соглашения об ассоциации будет реализовывать реформы европейского образца.

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“Без этого соглашения нет смысла внедрять европейское право в Украине, смысл есть тогда, когда есть также крепкое политическое сотрудничество и политическая привязка к ЕС”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября представители Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов Украины попросили Президента Украины Виктора Януковича перенести на один год подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.