Россия делает большую ошибку, оказывая давление на гордую Украину - Квасневский

Представитель миссии Европарламента Александр Квасневский считает, что Россия делает большие ошибки, осуществляя экономическое давление на Украину накануне Вильнюсского саммита.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Считаю, что Россия в последнее время делает ошибки – та блокада, которую она проводит против украинского экспорта, имеет в последствии много негативных мнений среди украинцев. Даже среди тех, кто хорошо относится к России и говорит на русском языке», - отметил Квасневский.

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«Ни один народ - а украинцы являются гордым народом! – не любит, когда его унижают. А те экономические блокады и такое отношение к украинцам бьет по украинской национальной гордости. Поэтому считаю, что Российская Федерация делает здесь ошибку», - подчеркнул Квасневский.

В то же время он отметил, что не удивляется многим происходящим вещам, поскольку речь идет о геополитической битве, в которой решается будущее целой Европы, Украины и России.

«Нет также сомнения, что речь идет и о геополитической битве, в которой решается будущее целой Европы, Украины, ЕС и России. Поэтому многим происходящим вещам я не удивляюсь. Это все связано с большим значением того, что нас ожидает в Вильнюсе», - подчеркнул Квасневский.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Квасневского агентству УНИАН