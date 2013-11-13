Миссия Кокса-Квасьневского: Еще рано говорить, выполнила ли Украина все условия ЕС

Об этом говорится в заявлении, распространенном после их промежуточного отчета на Конференции президентов в Брюсселе, пишет Украинская правда.

Кокс и Квасьневский отметили хроническую нехватку взаимопонимания между властью и оппозицией в Верховной Раде, что может плохо отразиться на конечном результате.

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"В связи с предстоящим Советом Евросоюза по иностранным делам, который состоится 18 ноября 2013 года, мы считаем, что сейчас рано делать выводы относительно того, выполнены условия или нет", - говорится в документе.

Кокс и Квасьневский считают, что вопросы, которые еще предстоит решить Украине, можно решить в той или иной степени, но для этого нужна политическая воля.

"На ближайшей неделе нужно найти политическую волю, действовать и выполнять", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня главы миссии Европарламента Кокс и Квасневский докладывали конференции президентов Европарламента в Брюсселе результаты их миссии в Украине. После чего было принято решение о продлении работы миссии Кокса-Квасневского до Вильнюсского саммита.

Верховная Рада сегодня, 13 ноября, не смогла принять ряд законов, как того требовал ЕС в качестве предпосылки для подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.