В декабре в Украину прилетит госсекретарь США - посол
19:21, 01 ноября 2013Политика
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В декабре Украину с визитом посетит государственный секретарь США Джон Керри.
Керри в декабре посетит Украину / Фото: Википедия
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джеффри Пайетт сообщил на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании и внедрении образовательной программы имени Фулбрайта в области науки и техники.
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По словам посла, этот визит будет означать сигнал США о поддержке Украины на ее пути модернизации и реформирования.
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