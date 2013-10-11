В Одессе прошел съезд профсоюза работников малых предприятий Украины

10 октября 2013 года в Одессе прошел VI внеочередной съезд профсоюза работников инновационных и малых предприятий Украины, собравший около 350 делегатов и гостей со всей Украины. На съезде обсуждались актуальные вопросы восстановления доверия граждан к профсоюзному движению в Украине, и современные методы работы, благодаря которым профсоюз Инновация смог адаптироваться к нынешним реалиям и за полгода увеличил численность в несколько раз.

«Наша принципиальная позиция – выгоду от деятельности профсоюза на предприятии получает и руководитель, и простой сотрудник. Современный профсоюз может и должен стать тем эффективным инструментом, который позволяет учесть интересы всех сторон (работодателей, наемных работников, партнеров) и дает реальную выгоду участникам. Профсоюз Инновация к этому идет шаг за шагом. Мы постоянно развиваемся и совершенствуемся, внедряя новые сервисы для членов профсоюза, не забывая о главной задаче – защите трудовых прав», - отметил заместитель председателя Центрального совета профсоюза работников инновационных и малых предприятий Украины Игорь Яценко.

Благодаря своевременной реакции юристов профсоюза остановлены незаконные проверки Налоговой инспекции на нескольких предприятиях и рынках, защищены права членов профсоюза, задержанных подразделениями МВД.

Каждый член профсоюза может получить бесплатную юридическую консультацию по любому правовому вопросу и в случае необходимости позвонить на круглосуточную горячую линию экстренной помощи. Ежемесячно в call-центр профсоюза по различным вопросам обращаются сотни людей.

Также в профсоюзе активно развивается дисконтная программа, благодаря которой члены профсоюза могут получать скидки на товары и услуги в продуктовых сетях, аптеках, клиниках, фитнес-центрах, АЗС, кинотеатрах, кафе и ресторанах, салонах красоты и т.д. Всего по Украине уже более 2000 точек, где члены профсоюза Инновация могут получить хорошие скидки.

Не меньше внимания уделяют в профсоюзе Инновация и другим направлениям: культурно-массовой работе, обучению, отдыху и оздоровлению.

«Профсоюзы своей работой, защитой прав и интересов трудящихся, повышением уровня их жизни должны доказать право на существование. Иначе их место займут другие организации. Посмотрите, как в последнее время активизировались ассоциации работодателей, какие грандиозные концерты они закатывают на площадях городов по всей Украине. Формула «хлеба и зрелищ» работала во всей времена, и нынешняя Украина не исключение. Но, при всем нашем уважении к работодателям, не будем лукавить: большинство из них преследует свои цели, которые часто отличаются от интересов наемных сотрудников. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и с радостью отмечаем, что прогрессивных социально ответственных директоров и владельцев бизнеса, становится все больше, и трудовые коллективы их предприятий активно пополняют ряды нашего профсоюза», - добавил Игорь Яценко.