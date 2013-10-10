Системе судоустройства нужна серьезная реформа — эксперт

Кроме того, данная законодательная инициатива президента Виктора Януковича входит в так называемый «евроинтеграционный» законодательный пакет.

Об этом заявил Юрий Кочевенко, политический эксперт, комментируя необходимость принятия законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины об усилении гарантий независимости судей» (рег № 2522а от 04.07.2013).

«Меры, принимаемые для обеспечения независимости и защиты судей, за последние 20 лет дошли уже до того, что сложилась ситуация, когда нужно защищать не самих судей, а общество от судей. Такое впечатление, что судьи защищены от всего, в том числе и от здравого смысла. Конституция, Закон «О судоустройстве», Закон «О статусе судей» по правам и статусу практически приравнивает судью к народному депутату. Только вот депутатов 450 и на пять лет – это еще как-то можно пережить, а судей в стране больше шести тысяч, и большинство из них бессрочно», — сказал Кочевенко.

По мнению эксперта, пожизненный статус судьи, неприкосновенность, широкие права и льготы, а также их практическая неподконтрольность привели к расцвету коррупции и непрофессионализма в системе правосудия.

«В социальных сетях то и дело вспыхивают возмущенные посты о хамстве и беспределе очередного судьи, — отметил эксперт. — Ненормальным является и возраст, с которого в Украине можно становиться судьей, всего 25 лет. Наверное, многие могут вспомнить ситуацию когда решение жизненно важного вопроса зависело от гламурной девицы с пятисантиметровым маникюром. Интересно, какие мысли относительно адекватности ее трудоустройства у вас при этом возникали?»

Кочевенко полагает, что предложенные президентом Виктором Януковичем реформы в системе, это не только выполнение требований Евросоюза, но и давно назревшая общественная потребность.

Говоря о претензиях представителей оппозиции к законодательному новшеству, эксперт отметил, что сегодня судей вообще никто не контролирует, поэтому лучше их поставить под контроль президенту.

«Опасения оппозиции понятны, но она ведь и так последние три года говорит о полном контроле власти над судами, так какая тогда им, извините, разница? Все, кто пострадал от судейской безграмотности или беспредела, со мной согласятся – пусть уж лучше они будут подконтрольны Президенту, чем исключительно самим себе», — сказал Кочевенко.