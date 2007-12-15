Хакер, взломавший систему ”Рада”, работает у Виктора Балоги?

Народный депутат Украины, член фракции Блока "Наша Украина – Народная Самооборона" Александр ДОНИЙ заявляет, что ему известно имя хакера, который взломал систему „Рада” во время голосования за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Об этом он заявил в программе „Свобода” на телеканале „Интер”.

По словам депутата, ему в перерыве программы „Свобода” позвонил известный украинский журналист Владимир БОЙКО. Журналист сообщил А.ДОНИЮ, что ему известно фамилия хакера. А.ДОНИЙ рассказал, что журналист назвал ему это имя, но сам он в эфире называть его не хочет. Он лишь сказал, что этот человек в свое время был одним из помощников народных депутатов, после этот человек работал в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, когда его возглавлял Виктор БАЛОГА, а теперь этот хакер работает в Секретариате Президента Украины. „По утверждению В.БОЙКО, система „Рада” взламывалась несколько десятков раз, и повод был – помощь депутату выступать как можно чаще”, - подчеркнул А.ДОНИЙ.

Он подчеркнул, что эту информацию должна проверить СБУ, и В.БОЙКО готов свидетельствовать (полный текст статьи В.Бойко здесь) .

При этом А.ДОНИЙ заметил, что он не говорит о причастности к срыву голосования В.БАЛОГИ или кого-то другого. По его словам, на этот вопрос должна ответить Служба безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря во время голосования о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Депутаты от фракции БЮТ обратились с просьбой к СБУ возбудить уголовное дело относительно препятствия депутатам в их волеизъявлении.

Между тем пресс-центр СБУ 12 декабря сообщил, что специальная межведомственная комиссия в составе специалистов СБУ и Института проблем математических машин и систем НАНУ не обнаружила вмешательства в работу системы «Рада» во время голосования о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.