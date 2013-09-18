Заседание Украинского дискуссионного клуба «Готовы ли украинцы принять европейские нормы толерантности?»
19 сентября (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится заседание Украинского дискуссионного клуба
Тема обсуждения: «Готовы ли украинцы принять европейские нормы толерантности? Взгляд на проблему в контексте процесса евроинтеграции Украины»
Участники дискуссии:
1. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО – директор Института стратегического партнерства
2. МАРИНА ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования
3. ИГОРЬ ПОДОЛЬЧАК – художник
4. АННА ДОВБАХ – ассоциированный директор Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине
5. Протоиерей АНДРЕЙ ТКАЧЁВ
Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Соорганизатор мероприятия - Институт стратегического партнерства.
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АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)