Заседание Украинского дискуссионного клуба «Готовы ли украинцы принять европейские нормы толерантности?»

19 сентября (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится заседание Украинского дискуссионного клуба

Тема обсуждения: «Готовы ли украинцы принять европейские нормы толерантности? Взгляд на проблему в контексте процесса евроинтеграции Украины»

Участники дискуссии:

1. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО – директор Института стратегического партнерства

2. МАРИНА ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования

3. ИГОРЬ ПОДОЛЬЧАК – художник

4. АННА ДОВБАХ – ассоциированный директор Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине

5. Протоиерей АНДРЕЙ ТКАЧЁВ

Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Соорганизатор мероприятия - Институт стратегического партнерства.

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АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)