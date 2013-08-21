У спикера ВР Рыбака умер брат

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку в связи со смертью брата.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«С глубоким прискорбием воспринял весть о смерти Вашего брата – Николая Васильевича Рыбака, который был для своей семьи и друзей искренним и чутким отцом, любящим мужем, надежным товарищем. Склоняю голову в трауре, скорбя вместе с Вами», - говорится в соболезновании главы государства.