У спикера ВР Рыбака умер брат
12:33, 21 августа 2013Политика
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Янукович выразил соболезнования Владимиру Рыбаку в связи со смертью брата.
Янукович выразил соболезнования Рыбаку
Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку в связи со смертью брата.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«С глубоким прискорбием воспринял весть о смерти Вашего брата – Николая Васильевича Рыбака, который был для своей семьи и друзей искренним и чутким отцом, любящим мужем, надежным товарищем. Склоняю голову в трауре, скорбя вместе с Вами», - говорится в соболезновании главы государства.
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