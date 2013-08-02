Путин прибыл на Селигер на «единственной реактивной лодке в мире»
Президент России Владимир Путин прибыл на Селигер на борту самолета-амфибии Бе-200.
Как сообщает РИА Новости, самолет президента опустился на воду и открыл боковую рамку, к которой подошли несколько скоростных катеров со спасателями. Путин пересел в одну из лодок и через минуту оказался на пристани. В лодке его сопровождал глава МЧС Владимир Пучков.
Выйдя на берег, глава государства сразу направился в шатер, где его ждали около тысячи постояльцев лагеря. Главу государства также встречали полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Тверской области Андрей Шевелев.
Увидев приближающегося к шатру главу государства, собравшиеся громко зааплодировали.
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Самолет Бе-200 на глазах присутствующих поднял небольшую бурю на воде, разогнался и улетел."Это единственная реактивная лодка в мире", - сказал Путин, обратившись к собравшейся молодежи.