Сницарчук и Содель обжалуют закрытие производства о бездеятельности милиции

Адвокаты журналистов Ольги Снисарчук и Владислава Соделя планируют обжаловать постановление о закрытии уголовного производства относительно бездеятельности правоохранителей во время нападения на них на митинге 18 мая.

Об этом в комментарии «Телекритике» рассказала представитель журналистов Виктория Кирина.

«Это постановление является немотивированным и безосновательным. Более подробно мы будем знать об обстоятельствах дела, когда получим возможность ознакомиться со всеми материалами, которые есть на сегодняшний день в уголовном производстве, поймем, какие действия были предприняты для установления обстоятельств инцидента. Мы заявляли ходатайство о проведении следственных действий, которые должным образом рассмотрены не были. В любом случае мы обжалуем это постановление, особенно в той части, которая касается Ольги Сницарчук и Владислава Соделя», - отметила Кирина.

По ее словам, постановление прокуратуры было отправлено обычной почтовой корреспонденцией с указанием неправильного индекса. Потому между датой отправления и получения есть существенные расхождения.

«Мы имеем право обжаловать решение с момента получения. И мы не можем считаться пропустившими срок обжалования», - добавила она.

Напомним, 24 июля стало известно, что столичная прокуратура закрыла уголовное производство относительно бездеятельности правоохранителей во время нападения на корреспондента «5-го канала» Ольгу Сницарчук и фотокорреспондента издания «КоммерсантЪ-Украина» Владислава Соделя.

18 мая с.г. в Киеве во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистов Сницарчук и Соделя. Это происходило на глазах у правоохранителей, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - также по ст. 171 УКУ (препятствование журналистской деятельности).