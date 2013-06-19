Милиция задержала 4 участников беспорядков на агрофирме Корнацкого

Как сообщили УНИАН в управлении МВД Украины в Николаевской области,у одного из задержанных изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль и газово-шумовой пистолет, которые сейчас направлены на исследование.

Сотрудники милиции также обращаются к гражданам с просьбой оказать помощь в идентификации лиц, совершивших хулиганские действия, и в установлении обстоятельств беспорядков с применением оружия на полях возле села Чаусово-2.

По данным ведомства, для полного и объективного расследования уголовного производства по факту совершения хулиганских действий на территории с. Чаусово-2 создана усиленная следственно-оперативная группа милиции, в состав которой вошли опытные сотрудники следствия, оперативного блока и экспертной службы.

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Сейчас правоохранители проводят мероприятия по идентификации лиц, которые принимали активное участие в нарушении общественного порядка, изучается роль и степень участия каждого.

"Значительное внимание уделено выявлению и изъятию всех видов оружия, которое применялось во время схватки, выясняются причины, по которым у граждан, которые были участниками столкновения, при себе находились деревянные палки, железные трубы, топоры и другие предметы домашнего обихода", - сообщает УМВД области.

Как сообщал УНИАН, 18 июня утром экс-кандидат в народные депутаты от ОО ”Батькивщина” в скандальном мажоритарном округе №132 Аркадий Корнацкий заявил о попытке силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких» .

По данным пресс-службы Корнацкого, ”около 80 бритоголовых братков с пистолетами и помповыми ружьями совершили попытку проникнуть на территорию предприятия”.

Когда охрана и сотрудники агрофирмы «отбили» первую волну захватчиков, тогда те открыли огонь из помпового ружья, одному из работников попали в пах, еще одному – в голову. Всего в результате конфликта было госпитализировано пять человек.

Днем на пресс-конференции Корнацкий заявил, что вооруженное нападение нескольких десятков молодчиков на его агрофирму (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области) инспирировано властью и носит исключительно политический характер.

18 июня Николаевская облгосадминистрация заявила, что ООО «Агрофирма Корнацких» незаконно занимает поля площадью около 1,5 тыс. га.

Милиция происшествие в селе Чайсово-2 внесла в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия), карается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Справка УНИАН. Корнацкий - кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайск, Николаевская обл.) от ВО “Батькивщина”, где ЦИК не смог установить результаты выборов.

В ночь на 2 ноября 2012 года после первичного подсчета голосов в 132-м округе, когда лидировал представитель оппозиции Корнацкий, бойцы спецподразделения «Беркут» с представителями исполнительной службы изъяли в ОИК оригиналы протоколов участковых комиссий для передачи их в суд. По словам очевидцев, стражи порядка силой выводили присутствовавших из помещения ОИК, били оконные стекла.

Позже СМИ сообщали, что во время столкновения пострадали от побоев, а также от слезоточивого газа, якобы примененного сторонниками Корнацкого, 12 бойцов спецподразделения.

5 ноября ЦИК принял постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах, в частности, в округе №132.