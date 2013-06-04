Ассоциация городов Украины проведет в Ялте IX Украинский муниципальный форум

13-14 июня 2013 года в Ялте Ассоциация городов Украины проведет ІХ Украинский муниципальный форум, в котором примут участие около 250 городских голов из всех областей Украины, руководители органов местного самоуправления, народные депутаты, представители министерств, эксперты. Ожидается участие председателя Верховной Рады Украины В. Рыбака.

13 июня в рамках Проекта USAID «Инициатива защиты прав и представления интересов местного самоуправления в Украине (ДИАЛОГ)», который реализует АГУ, состоится «День ДИАЛОГА». Цель мероприятия - наладить сотрудничество и выработать общую позицию правительства и Ассоциации городов Украины по вопросам развития местного самоуправления, реформирования законодательства и решение конкретных проблем обеспечения жизнедеятельности территориальных общин.

ДИАЛОГ между представителями центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления состоится в формате двух пленарных сессий и трех рабочих групп, которые будут работать параллельно:

1.Бюджетное обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления;

2.Жилищно-коммунальное хозяйство;

3.Местное экономическое развитие территориальных общин.

На заключительной сессии будут представлены итоги работы тематических групп и принято обращение к руководству государства по решению насущных проблем местного самоуправления.

«День ДИАЛОГА» начнется в 9.30 в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» (зал «Хрустальный») по адресу: г.Ялта, ул. Дражинского, 50.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте www.auc.org.ua

Аккредитация СМИ проводится по телефону: (044) 486-28-12; e-mail: L_mishenina@auc.org.ua (контактное лицо Леся Мишенин) до 15.00 11 июня 2013.