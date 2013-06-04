Яценюк настаивает на личном выступлении Януковича в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, получил ли он уже послание Президента.

“Мне кажется, что оно (послание) еще от Президента не вышло. К нам оно, понятно, что не дошло”, - сказал он и напомнил, что Президент должен был обратиться к ВР с посланием еще до 31 марта.

На уточняющий вопрос, не видел ли Яценюк до сих пор самого текста послания, он сказал, что даже не хочет его видеть.

“Потому что Президент должен прибыть в парламент. Тексты, я знаю, что у Президента есть возможность писать книги. В принципе он зарабатывает очень серьезно на книгах, это самый дорогой автор книг в мире. И я с большим удовольствием, конечно, хотел бы, чтобы он передал свое послание, но он пусть придет все-таки в парламент и обратится к Верховной Раде Украины, как это предусматривает Конституция. А книжки можно продавать на Петровке”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, представитель Президента Украины в парламенте Юрий Мирошниченко сегодня заявил, что Янукович готов лично представить в ВР свое послание.

“Президент выразил готовность его представить лично”, - сказал Представитель Президента.

Мирошниченко также отметил, что на этот вопрос будет влиять и отношение депутатов – позволит ли оппозиция Президенту выступить.

“Этот вопрос остается открытым. Никаких конструктивных предложений пока мы от оппозиции не слышали”, - сказал Мирошниченко.