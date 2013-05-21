Рада в четверг решит, нужна ли ей ВСК для расследования избиения журналистов

В четверг, 23 мая, Верховная Рада должна рассмотреть проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам нарушения прав и свобод граждан Украины, по вопросам незаконной деятельности украинской милиции и нереагирования работниками органов внутренних дел на события 18 мая, которые происходили во время оппозиционной акции “Вставай, Украина!”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что такая договоренность достигнута во время встречи лидеров фракций с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком.

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Яценюк отметил, что эта ВСК также будет заниматься вопросом избиения журналистов во время акции.

Он отметил, что соответствующий проект постановления уже внесен на рассмотрение парламента. По словам Яценюка, существует договоренность, что завтра комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР должен рассмотреть этот проект постановления, чтобы в четверг в первом чтении депутаты смогли его рассмотреть.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодыми людьми в спортивных костюмах.

Также во время митинга неизвестные молодые люди спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Влада Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками "свободовцев".