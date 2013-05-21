Европарламент согласился, чтобы новых депутатов избрали на полгода раньше
20:53, 21 мая 2013Политика
617
Европейский парламент согласился на проведение следующих парламентских выборов 22-25 мая 2014 года.
Европарламент согласился провести следующие выбори в мае 2014-го
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении, одобренном сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.
За такое решение проголосовал 601 депутат, против – 31, воздержались – 16.
В соответствии с Актом о выборах членов Европейского парламента, следующие выборы должны были состояться 5-8 июня, однако Совет ЕС предложил провести их раньше в связи с каникулами и праздниками.
По получении согласия Европарламента Совет ЕС должен единогласно утвердить соответствующее решение. Ожидается, что такое решение будет одобрено в июне этого года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter