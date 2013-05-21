Европарламент согласился, чтобы новых депутатов избрали на полгода раньше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении, одобренном сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

За такое решение проголосовал 601 депутат, против – 31, воздержались – 16.

В соответствии с Актом о выборах членов Европейского парламента, следующие выборы должны были состояться 5-8 июня, однако Совет ЕС предложил провести их раньше в связи с каникулами и праздниками.

По получении согласия Европарламента Совет ЕС должен единогласно утвердить соответствующее решение. Ожидается, что такое решение будет одобрено в июне этого года.