Милиция заявляет, что прекратила сегодняшнюю драку в Киеве

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, около 14:20 на улице Большой Житомирской «двигалось разрисованное демилитаризованное авто. Группа лиц из числа участников акции оппозиционных сил ограничили движение транспорта на дороге, остановили и повредили его».

«В конфликт вмешались рядовые граждане. Началась драка. Нападающие бросали бутылки с водой и камни в граждан, которые пытались прекратить конфликт. В результате несколько лиц получили телесные повреждения, в частности журналист одного из телеканалов. Во время столкновения неустановленные лица использовали газ неизвестного происхождения», - говорится в сообщении.

«Милиция, обеспечивавшая охрану общественного порядка, вмешалась и прекратила драку, размежевав участников конфликта. Также сотрудники милиции вызвали машину скорой медицинской помощи», - заверили в столичном главке.

сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства конфликта, прибавили в пресс-службе киевской милиции.