Герман объяснила, что мешает убрать Табачника

Об этом заявила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Анна Герман.

«Да, я много говорила о Минобразования в разные времена. Всегда говорила честно и открыто. И мне остается только сказать, что я верю, что в Украине будет Минобразования, которое будет способствовать тому, чтобы дети получали историю не искаженную, чтобы дети знали объективно, что происходило на просторах нашей бывшей Родины - СССР, Украины в том числе» , - сказала депутат в эфире радио «Свобода».

По словам Герман, изменить министерство ей мешает недостаток полномочий. «И только это», - подчеркнула депутат.

Накануне министр образования и науки Дмитрий Табачник заявил, что ему удалось вернуть правду о войне в учебники. Между тем, среди историков много тех, кто считает, что вместо украинской истории министр образования вернул советскую.