В Херсоне открыли памятник фронтовым автомобилистам

Как передает корреспондент УНИАН, открытый памятник – полностью отреставрированная грузовая машина ЗИС-5 времен Второй мировой войны, установленная на въезде в город (на Николаевское шоссе в районе автовокзала).



По информации пресс-службы мэрии Херсона, место установки монумента выбрано не случайно. По замыслу архитекторов, во-первых, мимо памятника будет двигаться большое количество различного транспорта, а во-вторых, именно на Николаевском шоссе расположена целая сеть автомобильных предприятий, автопарков, сервисных предприятий и т.п.

В торжественном мероприятии приняли участие первый вице-губернатор Вячеслав Белый, экс-мэр Херсона, народный депутат Владимир Сальдо, и.о. мэра Херсона - секретарь горсовета Зоя Бережная, мэр Каховки Александр Карасевич, другие руководители города и области, а также ветераны войны, ветераны боевых действий в Афганистане, представители общественности, студенты и школьники.

По поводу открытия памятника поздравительные телеграммы прислали министр инфраструктуры Украины Владимир Козак и руководитель международной общественной организации "Землячество Херсонщины" Николай Рожко.

"Это просто прекрасно, что херсонцы взялись за такое непростое дело: нашли эту "полуторку" (фронтовое название ЗИС-5, связанное с ее грузоподъемностью (1,5 тонны) — УНИАН), восстановили ее, установили на постамент. И именно здесь самое хорошее место в городе — здесь дорога, здесь въезд в Херсон, здесь все могут видеть эту "полуторку". Это легендарный автомобиль, автомобиль Победы и памятник ему и всем фронтовым водителям поставлен абсолютно заслуженно, - сообщил Сальдо.

Идея установки памятника принадлежит руководителю херсонской транспортной фирмы "Иксора" Николаю Джиганскому. Архитектором проекта монумента стал почетный гражданин Херсона, бывший архитектор города Вячеслав Громыхин.

Аутентичный грузовой автомобиль времен войны ЗИС-5 силами энтузиастов восстанавливали полтора года. И сегодня, по мнению присутствовавших на открытии памятника ветеранов-автомобилистов, реконструированный грузовик внешне не отличается от тех машин, которые ездили по фронтовым дорогам.

Возведение памятника и обустройство территории профинансировано за счет спонсоров - действующих автомобильных предприятий города и области и других спонсоров, которые откликнулись на размещенное в городских СМИ объявление о сборе средств.

На данный момент уже обустроен «карман» для заезда и остановки машин. Постепенно на прилегающей территории появится внешнее освещение, лавочки, плитка и другие элементы благоустройства.

Завершилось мероприятие парадом местных байкеров и активистов местного братства воинов-"афганцев", которые проехали на мотоциклах и автомобилях по улицам Херсона.

Также продолжается митинг возле монумента, а проезжающие мимо водители, по старой традиции, сигналят в память о шоферах, погибших на фронтовых дорогах.