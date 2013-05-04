Поздравить Тимошенко с Пасхой пришли 70 человек

Как передает корреспондент УНИАН, возле проходной больницы собралось около 70 человек.

Люди держат государственные флаги, флаги ВО «Батькивщина» и скандируют «Юле - волю!», «Юля, мы с тобой!», «Юля, мы тебя любим!».

Участники акции привязали к забору медицинского заведения несколько плакатов и флагов с изображением экс-премьера.

Также сторонники Тимошенко хором спели несколько украинских народных песен и государственный гимн. Одна из участниц акции презентовала портрет экс-премьера, изготовленный из зерен пшеницы. Женщина выразила готовность подарить портрет в музей.

Организаторы акции также раздали всем желающим пасхи.

По словам заместителя руководителя Харьковской городской организации ВО «Батькивщина» Николая Пахнина, участники акции требуют немедленно освободить Тимошенко «в соответствии с требованиями Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского суда по правам человека».

По словам первого заместителя руководителя Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Ирины Ефремовой, около 11.30 на свидание с Тимошенко пустили духовника экс-премьера, настоятеля киевского Владимирского собора отца Бориса Табачека.