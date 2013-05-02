Канада приветствует решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко

Об этом говорится в официальном сообщении министра иностранных дел Канады Джона Берда, сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина».

"Канада присоединяется к Европейскому суду по правам человека в резком осуждении незаконного и своевольного ареста Юлии Тимошенко украинской властью в 2011 году", - говорится в сообщении.

"Этим решением Европейский суд по правам человека дает четкий сигнал, что судебные преследования в Украине не имеют ничего общего с международно-признанными нормами открытости, прозрачности и с соблюдением процессуальных норм", - отмечается в документе.

"Я публично и неоднократно отмечал обеспокоенность Канады относительно явно политически мотивированных и своевольных преследований, как видно в этом и других случаях. Это серьезно навредило демократическому развитию Украины", - заявил Берд.

"Мы продолжаем призывать правительство Украины укрепить независимость судей в стране", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей, чем те, что установлены Конвенцией.