Тюремщики: ЕСПЧ не жалуется на условия содержания Тимошенко

Европейский суд по правам человека признал законными действия сотрудников Государственной пенитенциарной службы в отношении осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы ГПтС по поводу обнародованного сегодня решения по делу «Тимошенко против Украины».

В заявлении напоминается, что суд признал неприемлемыми жалобы Ю.Тимошенко по статье 3 Европейской конвенции по правам человека относительно условий содержания и ненадлежащего медицинского обеспечения во время пребывания под стражей.

Судом также признано, что Ю.Тимошенко уделялось значительное внимание со стороны украинских органов власти, которые приложили усилий значительно больше, чем обычно предусматривается мерами по охране здоровья для всех заключенных.

ГПтС Украины напоминает, что в ноябре и декабре 2011 года представители Европейского комитета по предотвращению пыток посетили Киевский СИЗО, где содержалась Ю.Тимошенко, и не выявили никаких оснований для обеспокоенности относительно состояния здоровья и медицинского сопровождения заключенной.

Суд также признал неприемлемой жалобу Ю.Тимошенко о круглосуточном видеонаблюдении за ней в больнице, а также о «надуманном ею избиении во время перевозки в больницу 20 апреля 2012 года».

Таким образом, Европейский суд по правам человека официально подтвердил отсутствие фактов истязания или нечеловеческого или унижающего достоинство обращения или наказания в отношении Ю.Тимошенко.

В связи с этим ГПтС в который раз подчеркивает, что «действия сотрудников ведомства в отношении Ю.Тимошенко за время ее пребывания в Киевском СИЗО, Качановской исправительной колонии и ЦКБ «Укрзализныци» в г. Харькове были законными и не унижающими честь и достоинство заключенной».

«Как следствие, все заявления со стороны самой Ю.Тимошенко и ее защитников были предвзятыми, необъективными и безосновательно компрометирующими действия сотрудников ГПтС», - подытожили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей чем те, что установлены Конвенцией.