Луценко: Сталин сидит в каждом из нас

Об этом он заявил в интервью Польскому радио, сообщили УНИАН в пресс-службе Ю.Луценко.

«Если бы даже украинская революция разрушила казематы Лукьяновского СИЗО, пропитанные с 1861 года кровью, и вдруг начала строить на том месте офисный или сервисный центр для людей, то ничего бы не вышло», - сказал он.

По словам Ю.Луценко, именно на основе таких аллегорических сравнений он пришел к выводу о необходимости новой стратегии для развития государства.

«Фундамент для новой Украины никудышный. Сталин сидит в каждом из нас. Однако, к счастью, в Украине есть большое количество людей, имеющих чувство личного и национального достоинства», - отметил Ю.Луценко и добавил: «Именно поэтому я и хотел бы опираться на тех людей, которые, возможно, не до конца вытеснили из себя тоталитарное мышление, но понимают его негатив и работают над этим».

По мнению Ю.Луценко, в Украине «существуют проблемы с сознанием, но страна, где был Помаранчевый Майдан, имеет достаточно энергии для того, чтобы измениться. На данный момент не хватает: а) стратегии, б) лидеров и в) их объединения в единый кулак».

Говоря о существовании политического разделения на части во многих странах, экс-министр в частности, отметил: «Проблема в определении такого разделения для политики, стратегического развития государства. Нормальные политики в нормальных странах пытаются искать общее для развития страны».

«Наши иные: одни дискутируют о том, как лучше интегрироваться в Россию, а другие – как обеспечить интеграцию с Европой, эксплуатируя страшные и примитивные мифы, которые опасны для государства. Это - неправильно, потому что лишает Украину перспективы объединения, а следовательно – развития. Политикам очень легко работать в таком противостоянии, потому что не нужно давать ответы на самые сложные вопросы», - отметил он.

Ю.Луценко также объяснил, что выступает за то, «чтобы найти общее, объединить тех, кто говорит по-украински, и тех, кого мама научила говорить по-русски. Каждый из них любит Украину и для каждого она – родной дом».