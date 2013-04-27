Оппозиция идет маршем по Сумам (фото)

В Сумах в рамках акции «Вставай, Украина!» проходит марш сторонников оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, в марше принимают участие несколько тысяч человек.

Колонну возглавляют председатели парламентских фракций «Батькитвщина» Арсений Яценюк, «УДАР» Виталий Кличко и «Свобода» Олег Тягнибок, народные депутаты от «Батькивщины», среди которых Сергей Пашинский, Ирина Купрейчик, Олег Медуница.

Впереди колонны активисты развернули огромный государственный флаг.

Участники марша отправились к площади Независимости, где состоится митинг.

Люди держат флаги оппозиционных сил, портреты лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, плакаты «За Украину, за ее судьбу, за честь и волю, за народ!», «Украине свободу! Юле свободу!», «Сумы и Тимошенко вместе!», «Нет – политическим репрессиям!», «Сумы за Юлю», «За справедливую зарплату!», «Работу для каждого!», «За достойную пенсию!».