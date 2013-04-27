"Молодые демократы" требуют освободить Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

По словам Ивана Крулько, председателя ВМОО «Батькивщина Молодая», которая является членом IYDU, принятие декларации – «это следствие понимания европейскими партнерами тех опасных тенденций, которые наблюдаются в Украине».

В частности, как говорится в декларации Международного союза молодых демократов, «в Украине под руководством Виктора Януковича в течение последних трех лет наблюдается упадок демократических ценностей и институтов». Представители власти пытаются вмешиваться и контролировать судебную систему, в том числе, стремясь лишить возможности полноценного функционирования украинскую оппозицию, считают в IYDU.

«Иллюстрацией пренебрежения демократическими ценностями Виктором Януковичем является дело, возбужденное в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая была несправедливо осуждена и заключена по безосновательным обвинениям, с целью уничтожения ее авторитета и препятствования ее политической активности», - подчеркивается в декларации.

В связи с этим IYDU, в частности, призывает украинскую власть уважать верховенство права и обеспечить независимость судебной системы.

Также в декларации содержится призыв к украинской власти «прекратить политические репрессии и пытки над политическими заключенными, осуществить безусловное освобождение и восстановить основные права Юлии Тимошенко и всех остальных украинских политических заключенных».

*** Международный союз молодых демократов – всемирное объединение молодежных организаций правоцентристских политических партий. Членами этой организации являются 80 молодежных организаций из 50 стран мира.