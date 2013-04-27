Вилкул рассказал об общей истории Украины и России

Украина давно сделала свой выбор, который заключается в евроинтеграции и развитии дружественных отношений с Россией. Об этом в эфире телеканала «Интер» сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Я не могу понять, почему выбирая одну категоричную позицию, мы должны отказаться от своей истории, своих интересов, в том числе и экономических, которые есть и в Евросоюзе, и в России», - отметил он.

При этом Александр Вилкул добавил, что Украина свой выбор сделала и заключается он в европейской интеграции. «Мы строим великое, европейское, сильное государство. Нашей целью является подписание в этом году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и Зоны свободной торговли», - напомнил вице-премьер.

В качестве подтверждения своих слов Вилкул привел заявление президента Виктора Януковича о необходимости подписания договора об ассоциации в Вильнюсе в ноябре этого года. «Именно это является нашей главной и стратегической целью на этот год. Я верю, что Украина будет европейской страной, у которой самые лучшие и дружественные отношения с Россией», - добавил он.

При этом Александр Вилкул сообщил, что в эти дни в Днепропетровске проходит Форум Ассамблеи европейских регионов, который является важным и серьезным событием. «На мероприятии присутствуют европейские депутаты, послы, представители 23 стран, 105 участников европейских государств, из которых около 40 на уровне первых лиц. Также присутствуют губернаторы, председатели областных советов», - сказал вице-премьер-министр.

Вилкул отметил, что на форуме заседают два комитета. Первый комитет работает над инвестициями и экономикой, а второй занимается культурой и международной связью.