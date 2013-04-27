Папа Римский написал письмо главе УГКЦ
05:33, 27 апреля 2013Политика
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На имя главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава (Шевчука) поступило письмо от Папы Римского Франциска.
Папа Римский и Патриарх Вселенский / Фото: risu.org.ua
Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.
Папа Франциск поблагодарил главу УГКЦ за поздравление по случаю избрания на Петров престол.
«Я имел возможность познать сообщество украинских греко-католиков в Аргентине и вспоминаю с большой приятностью наши встречи в Буэнос-Айресе и Вашу ревностность в пастырской опеке своего стада», - отметил Папа Римский и добавил: «Поручаю всю Вашу Церковь опеке Пресвятой Девы Марии и прошу Вас молиться за меня и за служение, которое Господь мне поручил».
Он уделил Апостольское благословение главе УГКЦ и всей Украинской греко-католической церкви.
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