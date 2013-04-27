Папа Римский написал письмо главе УГКЦ

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Папа Франциск поблагодарил главу УГКЦ за поздравление по случаю избрания на Петров престол.

«Я имел возможность познать сообщество украинских греко-католиков в Аргентине и вспоминаю с большой приятностью наши встречи в Буэнос-Айресе и Вашу ревностность в пастырской опеке своего стада», - отметил Папа Римский и добавил: «Поручаю всю Вашу Церковь опеке Пресвятой Девы Марии и прошу Вас молиться за меня и за служение, которое Господь мне поручил».

Он уделил Апостольское благословение главе УГКЦ и всей Украинской греко-католической церкви.