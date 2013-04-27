Тернопольский горсовет призвал Януковича освободить Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении, принятом сегодня на сессии городского совета.

В нем депутаты подчеркивают, что помилование Ю.Тимошенко является крайне важным шагом, учитывая необходимость преодолеть устоявшееся мнение о выборочном правосудии в Украине.

«Ведь официальные представители Европарламента, стран ЕС, США и Канады, а также эксперты, как в Украине, так и за ее границами, неоднократно отмечали, что возбужденные уголовные дела против Юлии Тимошенко являются проявлением политически мотивированного преследования. В настоящее время внимание международного сообщества приковано к политической ситуации в Украине, а освобождение Юлии Тимошенко будет свидетельством того, что украинская власть становится готовой к исправлению существующих недостатков системы судопроизводства, и демонстрирует, если не способность, то хотя бы шаги в направлении демократических преобразований», – говорится в обращении.

Депутаты также выражают убеждение, что помилование Ю.Тимошенко устранило бы препятствия накануне подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Во время пребывания Ю.Тимошенко в заключении неоднократно фиксировалось ухудшение состояния ее здоровья многими медицинскими специалистами. В настоящее время она нуждается в эффективном лечении. Намерения Генеральной прокуратуры Украины по выдвижению все новых обвинений Юлии Тимошенко уже давно превратились в месть и травлю в глазах большинства украинских граждан», – отмечают депутаты Тернопольского городского совета.

Поэтому от имени городской общины а они обратились к В.Януковичу с ходатайством принять решение об освобождении Ю.Тимошенко от отбывания наказания на основании п. 27 ч. 1ст. 106 Конституции Украины и ч. 1 ст. 87 Уголовного кодекса Украины.