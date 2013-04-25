Глава Севастополя раскритиковал запрет символики СССР

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольской ГГА, «это решение не могло остаться незамеченным в Севастополе. На очередную провокацию представителей «Свободы» В.Яцуба ответил следующим образом: «Вопросы использования или не использования в праздничных мероприятиях флагов и государственной символики бывшего Советского Союза, а также «Знамени Победы» не входят в компетенцию областных советов и, тем более, ультранационалистической партии «Свобода».

В.Яцуба отметил, что подобные решения являются «прерогативой Верховной Рады, которая поддержала наших ветеранов, пожелавших встречать 9 мая под знаменем Победы, знаменем, которое гордо развивалось над поверженным Рейхстагом!»

«Более 20 лет Украина – отдельное, совершенно независимое государство: нет «Советов», Сталина, НКВД... За что же «Свобода» и ей подобные борются сегодня? Что плохого сделали им ветераны – солдаты Великой Победы, освободившие мир от Бухенвальда и Освенцима, от газовых камер и печей, подарившие жизнь и надежды миллионам людей?...», - добавил председатель Севастопольской горгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет сегодня, 25 апреля, принял постановление «О запрещении использования оккупационной символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории Львова», а также решение об объявлении 8-9 мая в городе Днями скорби по погибшим во Второй мировой войне и жертвам тоталитарных режимов.