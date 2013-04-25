Послы ЕС и США в понедельник встретятся с Тимошенко
17:40, 25 апреля 2013Политика
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Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт в понедельник, 29 апреля, посетят в больнице экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
К Тимошенко приедут послы
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом сегодня сообщил заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря после встречи с министрами иностранных дел Польши, Литвы и Нидерландов и министром европейских дел Дании.
«В понедельник председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбински и посол США в Украине Джон Теффт посетят Юлию Тимошенко в Харькове», - сказал Г.Немыря.
В пресс-службе партии отметили, что дипломаты неоднократно обращались к украинским властям с просьбой предоставить разрешение на встречу с Ю.Тимошенко, однако получали отказы.
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