Послы ЕС и США в понедельник встретятся с Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом сегодня сообщил заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря после встречи с министрами иностранных дел Польши, Литвы и Нидерландов и министром европейских дел Дании.

«В понедельник председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбински и посол США в Украине Джон Теффт посетят Юлию Тимошенко в Харькове», - сказал Г.Немыря.

В пресс-службе партии отметили, что дипломаты неоднократно обращались к украинским властям с просьбой предоставить разрешение на встречу с Ю.Тимошенко, однако получали отказы.