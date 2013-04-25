Путин: Россия даст деньги странам СНГ на загранпаспорта

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в ходе общения с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.

«Для того чтобы наши партнеры имели возможность в прямом смысле напечатать паспорта, выдать соответствующие бланки, им нужно время. Такой объем работы можно сделать только года за полтора. Можно, конечно, постараться ускорить этот процесс, но мы тогда не сможем предъявить какие-то претензии нашим партнерам. А чтобы все было цивилизовано, нам придется из своего федерального бюджета оказать им помощь на изготовление этих бумаг», - сказал В.Путин.

Он считает, что России необходимо ужесточить порядок въезда на свою территорию иностранцев, прежде всего, речь идет о гражданах среднеазиатских стран.

Президент РФ объяснил, что въезд по загранпаспортам вводится с 2015 года, а не ранее, так как многие мигранты уже находятся в России, и нужно время для цивилизованного внедрения этих изменений.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2012 года В.Путин в послании к Федеральному собранию РФ заявил, что к 2015 году въезд в Россию для всех иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, будет разрешен исключительно по заграничным паспортам.

При этом В.Путин подчеркнул, что в рамках Таможенного союза и ЕЭП будет и дальше действовать нынешний режим пересечения границы с максимально упрощенными правилами.

В тот же день на то время руководитель Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин заявил, что возможное в будущем ужесточение режима пересечения границы РФ ударит по простым гражданам Украины, прежде всего, по ветеранам Великой Отечественной войны, которым сложнее будет посещать места боевой славы и встречаться с однополчанами.