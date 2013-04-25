США сделали предупреждение Украине за антисемитизм – эксперты

Одними из наиболее проблемных в этом отношении стран названы Венгрия, Венесуэла и Греция. Однако хуже всего, по мнению американских аналитиков, обстоят дела в Украине, где антисемитизм зафиксирован в публичной риторике.

«Позицию официального Вашингтона относительно антисемитизма в Украине можно трактовать как недвусмысленный предупредительный сигнал», – так прокомментировал недавний доклад Госдепа о возросшем уровне антисемитизма в Украине руководитель программы мониторинга и анализа ксенофобии Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, член Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса Вячеслав Лихачев.

Он особо отметил вызвавший у Америки серьезную обеспокоенность факт «прохождения в Верховную Раду праворадикальной партии «Свобода», вынесшей антисемитскую риторику на парламентскую и общеукраинскую трибуну.

«На основе многолетнего опыта мониторинга я могу довольно уверенно утверждать, что в сфере ксенофобии есть прямая связь между вербальной агрессией и реальным насилием, – говорит правозащитник. – Ее можно констатировать и в этом случае: в прошлом году впервые с середины 2000-х в Украине был зафиксирован рост количества физических нападений на почве антисемитизма».