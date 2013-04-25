США сделали предупреждение Украине за антисемитизм – эксперты
Согласно новому докладу госдепартамента США по ситуации с правами человека в мире за 2012 год, антисемитизм стал серьезной проблемой для многих государств.
«Позицию официального Вашингтона относительно антисемитизма в Украине можно трактовать как недвусмысленный предупредительный сигнал», – так прокомментировал недавний доклад Госдепа о возросшем уровне антисемитизма в Украине руководитель программы мониторинга и анализа ксенофобии Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, член Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса Вячеслав Лихачев.Он особо отметил вызвавший у Америки серьезную обеспокоенность факт «прохождения в Верховную Раду праворадикальной партии «Свобода», вынесшей антисемитскую риторику на парламентскую и общеукраинскую трибуну.
«На основе многолетнего опыта мониторинга я могу довольно уверенно утверждать, что в сфере ксенофобии есть прямая связь между вербальной агрессией и реальным насилием, – говорит правозащитник. – Ее можно констатировать и в этом случае: в прошлом году впервые с середины 2000-х в Украине был зафиксирован рост количества физических нападений на почве антисемитизма».