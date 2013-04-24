"Свобода" обвиняет "Беркут" в избиении возле церкви

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе партии "Свобода".

Согласно сообщению, вчера, 23 апреля, во время попытки установить принадлежность Свято-Владимирского храма к одной из епархий верующими Киевского и Московского патриархатов, присутствующие пытались попасть в храм. В акции также принимали участие представители оппозиционных политических партий. Возникла драка, в ходе которой бойцы "Беркута" применили силу к протестующим гражданам, отметили в пресс-службе.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из пострадавших, в районную больницу обратились шесть человек с травмами головы, рук и спины. По словам мужчины, в тот же день он написал заявление об избиении в милицию, а на следующий - в областную прокуратуру. В то же время, пресс-служба ведомства утверждает, что подобное заявление на данный момент не зарегистрировано.

В милиции УНИАН ситуацию также не комментируют.

Урегулировать конфликт сейчас пытается областная власть. За столом переговоров в облгосадминистрации собрались представители обеих церквей. Сейчас Свято-Владимирский храм опечатан.