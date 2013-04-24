Регионалы убрали мэра Конотопа

Об этом сообщили УНИАН в областной организации Партии регионов.

Согласно сообщению, голосование проходило тайно: из 35 присутствующих депутатов за досрочное прекращение полномочий городского головы проголосовали 34.

«До конца дня в трудовой книжке экс-мэра появится запись о прекращении его полномочий», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее В. Дзеда исключили из рядов Партии регионов за дискредитацию звания члена партии, приченение вреда и нарушение ее устава. Кроме того, горсовет уже выражал мэру Конотопа свое недоверие.