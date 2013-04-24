Регионалы убрали мэра Конотопа
23:14, 24 апреля 2013Политика
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В Сумской области сегодня, 24 апреля, на сессии горсовета Конотопа депутаты сняли Василия Дзеда с должности городского головы.
Об этом сообщили УНИАН в областной организации Партии регионов.
Согласно сообщению, голосование проходило тайно: из 35 присутствующих депутатов за досрочное прекращение полномочий городского головы проголосовали 34.
«До конца дня в трудовой книжке экс-мэра появится запись о прекращении его полномочий», - отмечает пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, ранее В. Дзеда исключили из рядов Партии регионов за дискредитацию звания члена партии, приченение вреда и нарушение ее устава. Кроме того, горсовет уже выражал мэру Конотопа свое недоверие.
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