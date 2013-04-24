Мэру Сак смягчили формулировку отставки

Как сообщили УНИАН в горсовете, за досрочное прекращение полномочий 60-летнего мэра по состоянию здоровья проголосовали 36 из 37 присутствовавших на заседании депутатов, один выступил против, требуя выразить мэру недоверие.

Исполнять обязанности городского головы до выборов будет секретарь горсовета Сергей Гнатюк (Партия регионов).

Как сообщал УНИАН, совет Сакской городской организации Партии регионов на прошлой неделе исключил Клюя из партии "за нарушение устава, невыполнение решений партийной организации, дестабилизацию работы депутатского корпуса и невыполнение решений фракции". "Регионалы" также выразили ему недоверие как мэру.