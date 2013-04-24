Обязанности мэра Черкасс начал исполнять секретарь горсовета Горкун

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Горкун заявил на пресс-конференции.

По его словам, внесены соответствующие изменения в регистрационные документы и уже завтра он приступает к работе.

Главной задачей на новой должности В.Горкун видит формирование нового состава исполкома горсовета, согласование новых заместителей головы и внесение в двухнедельный срок на рассмотрение горсовета проекта решения об их утверждении.

Планируется, что новый состав исполкома городского совета будет паритетным согласно представленным в Черкасском горсовете группам и фракциям. Решением горсовета от 11 апреля нынешний состав исполкома распущен и прекращены полномочия заместителей городского головы и управляющего делами.

В то же время мэр Черкасс С.Одарич в разговоре с журналистами подчеркнул, что остается мэром, поскольку даже из тех 40 голосов за его отставку голос новоизбранного депутата Алексея Арсенюка под вопросом, потому что он не вступил в полномочия. С.Одарич заверил, что он готов пойти на досрочные выборы городского головы.

В сегодняшнем прямом эфире черкасской ТРК «ВИККА», посвященном событиям в горсовете, С.Одарич заявил, что завтра он выходит на работу. А также будет обращаться в правоохранительные органы по поводу принятия незаконного решения горсоветом и ряда нарушений Закона «О местном самоуправлении».

Он также намерен обжаловать решение горсовета в суде, поскольку не признает соответствующее сегодняшнее решение о его импичменте, и надеется, что Приднепровский райсуд Черкасс в ближайшие дни решит вопрос в его пользу.

По словам С.Одарича, «Черкассы в развитии потеряли 2013 год. Начались политические игрища. Сегодня открылась истинная сущность каждого депутата. Я доведу все судебные дела до конца. И у нас еще много работы по улучшению нашего города ".

По мнению мэра Черкасс, завтра в мэрии начнутся кадровые чистки.

Также в интервью С.Одарич отметил, что не давал письменного указания о передаче своих полномочий секретарю горсовета В.Горкуну, и вообще считает, что печать не имеет особого значения.

По его словам, ему неизвестно, где печать, но она должна находиться в канцелярии. «К тому же, печать не является никаким символом власти или полномочий. Печать вообще ничего не значит, а значит подпись человека, который он ставит под документами и имеет ли на то полномочия. Я никогда не держал в руках той печати. Я подписал сообщение о решении о досрочном прекращении полномочий городского головы и подписал акт о том, что отказываюсь В.Горкуну (секретарь Черкасского городского совета, депутат от Партии регионов - УНИАН) передавать печать».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, Черкасский городской совет проголосовал за отставку мэра Черкасс Сергея Одарича, однако решение признано не принятым. Для принятия решения об отставке мэра за него должны были проголосовать 2/3 состава совета. При поименном голосовании за отставку С.Одарича проголосовали 40 депутатов. Сейчас идут споры, можно ли считать, что данное решение набрало 2/3 голосов, поскольку в Черкасском горсовете 60 депутатов и городской голова.

С.Одарич считает, что решение о его отставке не принято, поэтому не считает себя уволенным и ежедневно будет ходить на работу. Он также допускает, что будет оказываться давление на депутатов, чтобы в дальнейшем набрать необходимое количество голосов для его увольнения.