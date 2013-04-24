Азаров готов дружить с Ираном - только с соблюдением санкций

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с министром сельского хозяйства Исламской Республики Иран Садегом Халилияном сегодня в Киеве.

Также в ходе встречи достигнута договоренность о проведении 5-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

"Я не вижу причин, по которым мы не могли бы провести очередное заседание украинско-иранской комиссии с четким предоставлением информационного сообщения о перечне вопросов, которые будут рассматриваться", - сказал Н. Азаров.

Он сообщил, что сопредседателем межправительственной комиссии с украинской стороны будет назначен министр аграрной промышленности и продовольствия Николай Присяжнюк, поскольку более 60% украинского экспорта в Иран составляет сельскохозяйственная продукция.

По словам главы украинского правительства, перспективным является также сотрудничество Украины и Ирана в авиастроении, транспортной сфере и в сфере обучения специалистов.

В свою очередь, С.Халилиян отметил, что украинско-иранский товарооборот постоянно растет и сейчас составляет более 1 млрд. долл.

"Объем товарооборота между нашими странами постоянно растет и сейчас он достиг 1 млрд. 270 млн. долл. Существуют также все возможности для его увеличения втрое", - сказал он.

Также министр сельского хозяйства Республики Иран передал премьеру Украины приглашение от первого вице-президента страны посетить Иран с визитом. Н.Азаров принял это приглашение, отмечают в пресс-службе правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерство сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран 24 апреля в Киеве подписали протокол о намерениях в секторе сельского хозяйств.

В отношении Ирана действуют санкции Совбеза ООН и ряда стран и организаций с целью обеспечить полную прозрачность ядерной программы Ирана и доказать ее исключительно мирную направленность.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в 2012 году Украина экспортировала в Иран продукции на сумму 1,2 млрд долл., что на 3,3% больше, чем в 2011 году. Импорт из Ирана в прошлом году вырос до 67,4 млн долл., превысив показатель 2011 года на 44,9%.